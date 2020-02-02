Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

 Путин поздравил физика Велихова с 85-летием

Путин поздравил физика Велихова с 85-летием
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

 Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею
Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

 Путин поздравил физика Велихова с 85-летием

Путин поздравил физика Велихова с 85-летием
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

 Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею
11:05   2 Февраля 2020
Россия

Очевидцы обнародовали видео пожара в «Лениздате»

Очевидцы обнародовали видео пожара в «Лениздате»

Возгоранию в здании петербургского бизнес-центра «Лениздат» присвоили второй уровень сложности. Об этом сообщил представитель городского ГУ МЧС РФ. По его словам, площадь пожара — 200 квадратных метров. 

Очевидцы сообщили спасателям о пожаре на набережной реки Фонтанки, дом 59А в 9.12 по местному времени. Загорелся четвертый этаж бизнес-центра. Людей эвакуируют. Правоохранители выясняют причины случившегося. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #петербург #видео #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...