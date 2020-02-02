Очевидцы обнародовали видео пожара в «Лениздате»

Возгоранию в здании петербургского бизнес-центра «Лениздат» присвоили второй уровень сложности. Об этом сообщил представитель городского ГУ МЧС РФ. По его словам, площадь пожара — 200 квадратных метров.

Очевидцы сообщили спасателям о пожаре на набережной реки Фонтанки, дом 59А в 9.12 по местному времени. Загорелся четвертый этаж бизнес-центра. Людей эвакуируют. Правоохранители выясняют причины случившегося.

В центре Санкт-Петербурга горит издательство «Лениздат». Площадь возгорания — 200 «квадратов». Спасатели эвакуируют людей из помещений pic.twitter.com/O2E24FcXEK — Айвен Баттерс (@tanmish1) February 2, 2020