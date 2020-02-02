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10:46   2 Февраля 2020
Россия

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

Сервис «Яндекс.Музыка» рассказал, какие песни за последние 10 лет россияне чаще всего ставили на повтор. В минувшем 2019 году первое место заняла композиция RSAC «NBA».

«За прошедший год треком-рекордсменом стала композиция RSAC «NBA». Не было песни, которую бы слушали на повторе чаще в Москве, Казани и по всей России. Группе Феликса Бондарева уже 10 лет, но это первый их трек, который так запал в душу слушателям», — отметили в сервисе.

Представители «Яндекс.Музыки» сообщили, что слушатели чаще всего слушают поп-хиты. В 2010 году фаворитом среди пользователей стал трек «Bad Romance» от Lady Gaga. В 2011 – «Love You Like a Love Song» исполнительницы Селены Гомез. Нюша с композицией «Выше» чаще всего играла в наушниках и колонках россиян в 2012 году.

В 2013 году наиболее прослушиваемым треком стал «Wake Me Up» от Avicii. В 2014 диджей Робин Шульц завоевал сердца и уши пользователей «Яндекс.Музыки» треком «Prayer in C». Егор Крид не остался в стороне и в 2015 году стал победителем с треком «Самая-самая». В следующем году фаворитом стала композиция Светланы Лободы «Твои глаза».

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

Группа «Грибы» надолго запомнилась всем в 2017 году своей песней «Тает лед», после чего слушатели решили взять передышку и в основном ставили на повтор «Морской шум» — трек, где вместо музыки и слов звучит обычный шум моря.

Не обошлось и без статистики самых активных пользователей – житель города Таганрог в 2019 году послушал песню Ольги Бузовой «Мало половин» 1312 раз. После него идет житель Калуги с отрывом почти в два раза. Ему очень понравилась песня «Comment Out на колесах» Александра Гудкова.

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Автор: Роман Самойлов
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