Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Иностранцам, которые в течение двух последних недель посетили китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус, запретят с 4 февраля въезжать в Южную Корею. Об этом заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

Также Сеул приостановит действие безвизового режима для туристов на острове Чеджу. Меры вступят в силу с 00.00 часов вторника, 4 февраля. Однако граждан, которые уже контактировали с подтвержденными зараженными, поместят на домашний карантин. Работников общественных учреждений с историей посещения КНР отстранят от работы на две недели.

Премьер-министр также пообещал, что в магазины завезут дополнительные медицинские маски, антисептики и другие товары, которые теперь в большом количестве раскупают южнокорейские граждане.

