Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

 Путин поздравил физика Велихова с 85-летием

Путин поздравил физика Велихова с 85-летием
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

 Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею
Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

Росгвардия прокомментировала нападение на сотрудника в центре Москвы

 Путин поздравил физика Велихова с 85-летием

Путин поздравил физика Велихова с 85-летием
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

Российские собаки-саперы в Сирии восхитили экспертов китайского Sohu

 Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею
10:48   2 Февраля 2020
Весь мир

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Посетившие Хубэй иностранцы не попадут в Южную Корею

Иностранцам, которые в течение двух последних недель посетили китайскую провинцию Хубэй, где бушует коронавирус, запретят с 4 февраля въезжать в Южную Корею. Об этом заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

«Мы запретим въезд из региона Китая, где распространяется коронавирус​​​. Наши граждане же будут помещены в 14-дневный карантин», — объяснил он.

Также Сеул приостановит действие безвизового режима для туристов на острове Чеджу. Меры вступят в силу с 00.00 часов вторника, 4 февраля. Однако граждан, которые уже контактировали с подтвержденными зараженными, поместят на домашний карантин. Работников общественных учреждений с историей посещения КНР отстранят от работы на две недели.

Премьер-министр также пообещал, что в магазины завезут дополнительные медицинские маски, антисептики и другие товары, которые теперь в большом количестве раскупают южнокорейские граждане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#китай #южная корея #общество #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...