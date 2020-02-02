Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

 Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, лишившейся дома

Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, лишившейся дома
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

 КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

«Яндекс.Музыка» в честь Дня Сурка представила статистику по самым прослушиваемым песням

 Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, лишившейся дома

Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, лишившейся дома
Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

 Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича
США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

 КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

10:18   2 Февраля 2020
Весь мир

США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров. Политик добавил, что сделки с американскими компаниями выгодны для любой страны.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов», — отметил Помпео.

Глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди рассказал, что на переговорах с госсекретарем Штатов обсуждались вопросы экономического развития Казахстана в условиях санкционной политики США. Тлеуберди заявил, что Госдеп будет продолжать поддерживать страну, чтобы избежать распространения санкций на физические и юридические лица Казахстана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#сша #переговоры #казахстан #сотрудничество #поддержка #партнеры #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...