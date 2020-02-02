Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров. Политик добавил, что сделки с американскими компаниями выгодны для любой страны.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов», — отметил Помпео.

Глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди рассказал, что на переговорах с госсекретарем Штатов обсуждались вопросы экономического развития Казахстана в условиях санкционной политики США. Тлеуберди заявил, что Госдеп будет продолжать поддерживать страну, чтобы избежать распространения санкций на физические и юридические лица Казахстана.