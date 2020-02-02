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10:20   2 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Нур-Султан рассматривает Вашингтон в качестве источника инвестиций, технологий и знаний, а также стандартов мирового уровня. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, Нур-Султан и Вашингтон последовательно развивают расширенное стратегическое партнерство, которое основывается на доверительных и предсказуемых отношениях, нацеленных на мирное развитие и процветание​​​.

«Мы признательны за последовательную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США, которые сейчас являются одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику»,  — добавил глава МИД Казахстана по итогам встречи с Майком Помпео.

Переговоры в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию диалога между странами, продолжил министр. С американскими партнерами обсудили диверсификацию инвестиционных отношений между Казахстаном и США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #казахстан #технологии #инвестиции

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