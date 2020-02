Казахстан рассматривает США в качестве источника инвестиций и технологий

Нур-Султан рассматривает Вашингтон в качестве источника инвестиций, технологий и знаний, а также стандартов мирового уровня. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, Нур-Султан и Вашингтон последовательно развивают расширенное стратегическое партнерство, которое основывается на доверительных и предсказуемых отношениях, нацеленных на мирное развитие и процветание​​​.

Переговоры в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию диалога между странами, продолжил министр. С американскими партнерами обсудили диверсификацию инвестиционных отношений между Казахстаном и США.

Great opportunity to reconnect with @MFA_KZ Foreign Minister Tileuberdi in Nur-Sultan today. We look forward to expanding our cooperation and strengthening our partnership in 2020. pic.twitter.com/sMEF4wXUu9