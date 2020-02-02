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9:56   2 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Заявления государственного секретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напомнили обещания в адрес бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Майк Помпео посетил Минск в рамках евразийского турне​​​. По его словам, американские компании готовы обеспечить потребности белорусской стороны в нефти на 100 процентов и по конкурентным ценам.

Пушков считает, что Вашингтон готов на 100 процентов обеспечить республику нефтью по конкурентным ценам, поэтому США пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так пообещал Майк Помпео в Минске.

По мнению сенатора, США действуют узнаваемо, ведь в свое время так «вывели на новый уровень» Виктора Януковича на Украине, тогда американский посол Джеффри Пайетт сыграл заметную роль. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #пушков #белоруссия #янукович #помпео

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