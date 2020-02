Пушков сравнил обещания Помпео Белоруссии и в адрес Януковича

Заявления государственного секретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напомнили обещания в адрес бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Майк Помпео посетил Минск в рамках евразийского турне​​​. По его словам, американские компании готовы обеспечить потребности белорусской стороны в нефти на 100 процентов и по конкурентным ценам.

Glad to meet with President Lukashenka today in Minsk. The United States is optimistic about our strengthened relationship. We remain committed to a sovereign, independent, and prosperous future for the people of #Belarus. pic.twitter.com/SegLzMy2In