КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

Пекин надеется на сохранение обычных контактов и торгово-экономического сотрудничества с Анкарой в условиях распространения нового типа коронавируса в КНР. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус высоко оценил решительные меры, которые предпринимает Пекин в борьбе с распространением коронавируса, признав, что действия Китая намного превышают требования международных медико-санитарных правил. Также ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с КНР.

Ван И рассчитывает, что Анкара поддержит усилия Пекина по профилактике и контролю над распространением коронавируса. Министр иностранных дел Турции не только согласился с вышесказанным, но и назвал объективным и сбалансированным заявление ВОЗ. По его мнению, Китай справится с эпидемической ситуацией.

This is worth watching: in combatting #2019nCoV, the Chinese government is building another hospital to be operational in just a few days. Here’s the construction livestream from Wuhan, ???????? : https://t.co/Fw8F0Mtw5o