КНР надеется на сохранение связи и торговли с Турцией на фоне коронавируса

Пекин надеется на сохранение обычных контактов и торгово-экономического сотрудничества с Анкарой в условиях распространения нового типа коронавируса в КНР. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус высоко оценил решительные меры, которые предпринимает Пекин в борьбе с распространением коронавируса, признав, что действия Китая намного превышают требования международных медико-санитарных правил. Также ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с КНР.

«Надеемся, что турецкая сторона будет в полной мере уважать специальные рекомендации ВОЗ и поддерживать контакты и торгово-экономическое сотрудничество с КНР», — заявил глава МИД Китая.

Ван И рассчитывает, что Анкара поддержит усилия Пекина по профилактике и контролю над распространением коронавируса. Министр иностранных дел Турции не только согласился с вышесказанным, но и назвал объективным и сбалансированным заявление ВОЗ. По его мнению, Китай справится с эпидемической ситуацией.