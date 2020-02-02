Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, лишившейся дома

Власти Приморья взяли на контроль ситуацию с многодетной семьей, из-за пожара лишившейся дома, рассказала РИА Новости краевой детский омбудсмен Ольга Романова.

«Многодетная семья с девятью детьми в возрасте от 6 до 14 лет, потерявшая из-за пожара дом, не осталась без внимания, ситуация на контроле. Уже работают местные власти, органы опеки, соцзащита. Активную помощь семье оказывают члены «Ассоциации приемных семей Приморского края», — сообщила она.

Романова добавила, что во вторник намерена поехать в Находку и прямо на месте проследить за развитием ситуации с предоставлением временного жилья многодетной семье.

Она уточнила, что в понедельник пройдет совещание в правительстве Приморского края, на котором рассмотрят этот вопрос.