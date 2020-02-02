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Украинские силовики за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

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8:25   2 Февраля 2020
Новороссия

Украинские силовики за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ЛНР, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 1 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — сказал представитель ЛНР.

Уточняется, что киевские силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрел велся по подконтрольным самопровозглашенной республике селам Березовское и Логвиново.

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Автор: Мария Милкевич
#лнр #обстрел

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