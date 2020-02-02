Украинские силовики за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию ЛНР, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 1 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — сказал представитель ЛНР.

Уточняется, что киевские силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрел велся по подконтрольным самопровозглашенной республике селам Березовское и Логвиново.