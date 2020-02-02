Боевики отбили атаку правительственной армии Сирии в Идлибе

Боевики «Ансар ат-Таухид» отбили атаку правительственной армии Сирии на фронте Тавиль аль-Халиб в Идлибе, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

Об этом сообщает HalabToday. Источник в Telegram (@almohrarmedia2) уточняет, что террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» позиции сирийских войск на фронтах Луф и Телль-Мардих на востоке провинции Идлиб при попытке правительственных сил продвинуться в этих направлениях.