Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе

Сирийские школьники, изучающие русский язык, побывали в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Им провели экскурсию по базе, а также показали средства ПВО.

«Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет», — заявил контр-адмирал.

Школьники исполнили для военных известные русские песни — «День Победы» и «Катюшу».

Председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад рассказала, что ученики девятых классов, которые достигли успехов в изучении русского языка, летом поедут отдыхать в «Артек».