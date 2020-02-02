Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе
Сирийские школьники, изучающие русский язык, побывали в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.
Им провели экскурсию по базе, а также показали средства ПВО.
«Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет», — заявил контр-адмирал.
Школьники исполнили для военных известные русские песни — «День Победы» и «Катюшу».
Председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад рассказала, что ученики девятых классов, которые достигли успехов в изучении русского языка, летом поедут отдыхать в «Артек».