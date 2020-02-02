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 Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе

Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе
Коммунальщики Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля

Коммунальщики Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля

 Четырех человек достали живыми из-под завалов кафе в Новосибирске

Четырех человек достали живыми из-под завалов кафе в Новосибирске
Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
Боевики отбили атаку правительственной армии Сирии в Идлибе

Боевики отбили атаку правительственной армии Сирии в Идлибе

 Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе

Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе
7:15   2 Февраля 2020
Весь мир

Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе

Сирийские школьники побывали на базе ВМФ РФ в Тартусе

Сирийские школьники, изучающие русский язык, побывали в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Им провели экскурсию по базе, а также показали средства ПВО.

«Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет», — заявил контр-адмирал.

Школьники исполнили для военных известные русские песни — «День Победы» и «Катюшу».

Председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад рассказала, что ученики девятых классов, которые достигли успехов в изучении русского языка, летом поедут отдыхать в «Артек».

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #школьники #тартус

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