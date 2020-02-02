Правительственные войска Сирии освободили два поселения в провинции Идлиб

Правительственная армия Сирии и союзные силы освободили поселения Луф и Камхана в провинции Идлиб, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.

Накануне САА продолжила развивать наступление в Идлибе. Хотя террористы заявили, что смогли отразить атаку правительственных войск в районе населенного пункта Тель Мардих, устроив засаду, позднее сирийские военные молниеносно продвинулись, выбив джихадистов из поселений Луф и Камхана. Об этом сообщил Telegram-канал (SyriawatanNews).

Стало известно о прибытии турецкого военного конвоя в Идлиб для размещения очередного контрольно-пропускного пункта, на этот раз к востоку от Серакиба. Перед этим наблюдательный пост разместили к югу от города.