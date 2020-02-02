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6:30   2 Февраля 2020
Россия

Коммунальщики Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля

Коммунальщики Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля

Спецтехника и дворники Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля, который стремительно покрыл город белой пеленой, как и обещали синоптики.

В Комитете по благоустройству рассказали, что днем на улицы города вышли более 1100 дворников, а также около 500 единиц техники, а ночью —  300 дворников и 822 единицы снегоуборочной техники.

На сайте администрации Петербурга есть интерактивная карта, на которой можно наблюдать в режиме онлайн за работой снегоуборочной техники.

 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #уборка снега

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