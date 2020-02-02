Коммунальщики Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля

Спецтехника и дворники Петербурга были готовы к вечернему снегопаду 1 февраля, который стремительно покрыл город белой пеленой, как и обещали синоптики.

В Комитете по благоустройству рассказали, что днем на улицы города вышли более 1100 дворников, а также около 500 единиц техники, а ночью — 300 дворников и 822 единицы снегоуборочной техники.

На сайте администрации Петербурга есть интерактивная карта, на которой можно наблюдать в режиме онлайн за работой снегоуборочной техники.