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5:33   2 Февраля 2020
Весь мир

Террористы ПНС используют задержанных в Ливии граждан РФ как заложников

Террористы ПНС используют задержанных в Ливии граждан РФ как заложников

Представитель временного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов заявил, что незаконно задержанные в Ливии сотрудники российского ФЗНЦ стали разменной монетой для террористов Правительства нацсогласия, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее ФАН обратилось в МИД РФ с официальной просьбой проинформировать о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Также глава Фонда Александр Малькевич отправлял главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием освободить россиян, удерживаемых в тюрьме Митига.

Кудряшов уверен, что террористы ПНС используют задержанных в Ливии россиян как «живой щит»

Станислав Кудряшов заверил, что официальные представители РФ «могут хоть до посинения разговаривать с "чиновниками" ПНС», но это не будет иметь никакого результата, поскольку эти люди лишь «изображают видимость работы правительства».

 

«Но по факту они никакого влияния не имеют на преступные группировки, которые по сути и являются МВД, прокуратурой, какими-то другими силовыми ведомствами ПНС. Все эти люди известны, это находящиеся в международном розыске террористы», — заявил он.

Кудряшов считает, что россияне являются в данной ситуации заложниками, гарантирующими жизнь тем, кто их удерживает. Он напомнил, что Саррадж обещал привести их с собой на переговоры в Москву, но этого не произошло.

По его словам, Саррадж ни на что не влияет, и забрать у преступников удерживаемых россиян и вернуть их на родину просто напросто не в его силах.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #россияне #пнс #фзнц

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