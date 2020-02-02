Джонсон предупредит Евросоюз, что не намерен уступать в торговых переговорах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предупредить Евросоюз, что Лондон не пойдет на уступки в торговых переговорах.

Об этом, как говорится в воскресенье в электронных версиях британских СМИ, он собирается заявить 3 февраля в ходе выступления перед лидерами бизнеса, иностранными послами и главами аналитических центров.

Джонсон планирует сказать, что Великобритания не допустит «согласования [с общими правилами и нормами ЕС], юрисдикции европейских судов и уступок».

Однако Лондон будет стремиться к соглашению о свободной торговле наподобие того, что действует между ЕС и Канадой.