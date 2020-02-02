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 Джонсон предупредит Евросоюз, что не намерен уступать в торговых переговорах

Джонсон предупредит Евросоюз, что не намерен уступать в торговых переговорах
5:11   2 Февраля 2020
Весь мир

Джонсон предупредит Евросоюз, что не намерен уступать в торговых переговорах

Джонсон предупредит Евросоюз, что не намерен уступать в торговых переговорах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предупредить Евросоюз, что Лондон не пойдет на уступки в торговых переговорах.

 

Об этом, как говорится в воскресенье в электронных версиях британских СМИ, он собирается заявить 3 февраля в ходе выступления перед лидерами бизнеса, иностранными послами и главами аналитических центров.

Джонсон планирует сказать, что Великобритания не допустит «согласования [с общими правилами и нормами ЕС], юрисдикции европейских судов и уступок».

Однако Лондон будет стремиться к соглашению о свободной торговле наподобие того, что действует между ЕС и Канадой.

«Мы полностью независимы и наш подход к соглашению о свободной торговле не будет зависеть от наших предыдущих обязательств. Мы также не согласимся на обязательства, которые ЕС ранее не требовал от других стран, заключая с ними соглашения о свободной торговле», — приводит телеканал Sky News источник в канцелярии британского премьера.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #джонсон

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