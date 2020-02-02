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Командующий ЛНА Хафтар будет участвовать в работе военной комиссии «5+5»

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1:45   2 Февраля 2020
Весь мир

Командующий ЛНА Хафтар будет участвовать в работе военной комиссии «5+5»

Командующий ЛНА Хафтар будет участвовать в работе военной комиссии «5+5»

Ливийская национальная армия будет участвовать в переговорах военной комиссии «5+5», заявил фельдмаршал Халифа Хафтар во время встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Переговоры пройдут в ближайшее время в Женеве.

Представительство ООН в Ливии пишет в Facebook, что на встрече также поднимались темы политики и экономики.

Ранее Саламе сообщил о намерении убедить Хафтара присоединиться к работе совместного военного комитета «5+5», о создании которого договорились на конференции по Ливии в Берлине. ПНС и ЛНА условились выдвинуть по пять представителей для участия в дальнейших переговорах.

Первый шаг к урегулированию ситуации в Ливии был сделан на переговорах в Москве благодаря международному авторитету российского лидера Владимира Путина. В стране был объявлен режим прекращения огня.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #хафтар

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