Командующий ЛНА Хафтар будет участвовать в работе военной комиссии «5+5»

Ливийская национальная армия будет участвовать в переговорах военной комиссии «5+5», заявил фельдмаршал Халифа Хафтар во время встречи со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Переговоры пройдут в ближайшее время в Женеве.

Представительство ООН в Ливии пишет в Facebook, что на встрече также поднимались темы политики и экономики.

Ранее Саламе сообщил о намерении убедить Хафтара присоединиться к работе совместного военного комитета «5+5», о создании которого договорились на конференции по Ливии в Берлине. ПНС и ЛНА условились выдвинуть по пять представителей для участия в дальнейших переговорах.

Первый шаг к урегулированию ситуации в Ливии был сделан на переговорах в Москве благодаря международному авторитету российского лидера Владимира Путина. В стране был объявлен режим прекращения огня.