Анонимные паблики распространяют фейки о коронавирусе, пытаясь запугать россиян

Анонимные паблики «Узловая|Слухи» и «Узловая|Не Слухи» распространили фейк об обнаружении двух человек, зараженных коронавирусом, на заводе Haval в Тульской области, используя материалы британского «Би-Би-Си», пишет ФАН.

В действительности в ночь на 30 января с автозавода Haval в городе Узловая был госпитализирован один из рабочих с симптомами простуды. Медики почти сразу поставили диагноз ОРВИ, но так как мужчина недавно был в Китае, его отправили на дополнительное обследование. При погрузке в машину скорой помощи были соблюдены соответствующие меры безопасности.

Этот процесс снял на видео случайный очевидец и опубликовал его в соцсетях. Местные соцсети подхватили эту информацию, подав ее так, будто бы уже известно, что рабочие заражены. Руководство Тульской области моментально опровергло фейк, напомнив авторам лживого поста об ответственности.

Но администраторы не стали удалять «новость», а просто отредактировали текст.

После этого паблик продолжил множить слухи, создав целую конспирологическую теорию с секретными городами и больницами.

Интересно, что фотография, которой они иллюстрировали свои посты, не имеет к первоначальному видео госпитализации больного с завода Haval никакого отношения.

Это снимок взят из статьи о коронавирусе в Китае на сайте британского издания «Би-Би-Си». Таким образом, можно заподозрить, что авторы фейка действовали по заказу британской медиакомпании, известной антироссийскими вбросами. Видимо, так организаторы надеялись создать панику в Тульской области, чтобы в дальнейшем она распространилась на Москву.