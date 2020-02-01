Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

Правительственные войска Сирии обнаружили военную технику западного производства, которую оставили боевики при отступлении вглубь Идлибской зоны деэскалации, пишет Федеральное агентство новостей.

Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, подчеркнув, что это говорит о «мощном боевом потенциале террористов», всю мощь которого они могли бы обрушить на мирное население городов Хама и Алеппо.

Контрнаступление сирийской армии в ответ на регулярные обстрелы боевиков буквально спасло мирных граждан от атаки вооруженных группировок.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин не удивлен, что западное оружие попало в руки боевиков. Он напомнил, что с террористами работают западные инструкторы, которые сейчас покинули Сирию из-за сужения кольца вокруг Идлиба, а также бандформирования активно поддерживает Турция.

«Турция неоднозначно относится к политике, которую ведет президент Сирии Башар Асад. Анкара действует весьма умеренно, но снабжает при этом боевиков, оказывая им довольно активную поддержку. От Турции у террористов также может быть оружие с Запада», — отметил политолог.

По мнению Кошкина, западные структуры по-прежнему надеются сломить законное правительство Сирии, но сейчас это уже не представляется возможным.