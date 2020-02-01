Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Санкт-Петербург станет столицей «Тотального диктанта»

Санкт-Петербург станет столицей «Тотального диктанта»

 Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

 ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем
Санкт-Петербург станет столицей «Тотального диктанта»

Санкт-Петербург станет столицей «Тотального диктанта»

 Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

 ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем
23:34   1 Февраля 2020
Весь мир

Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

Найденная в Идлибе военная техника попала в руки боевиков в Сирии с Запада

Правительственные войска Сирии обнаружили военную технику западного производства, которую оставили боевики при отступлении вглубь Идлибской зоны деэскалации, пишет Федеральное агентство новостей.

Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, подчеркнув, что это говорит о «мощном боевом потенциале террористов», всю мощь которого они могли бы обрушить на мирное население городов Хама и Алеппо.

Контрнаступление сирийской армии в ответ на регулярные обстрелы боевиков буквально спасло мирных граждан от атаки вооруженных группировок.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин не удивлен, что западное оружие попало в руки боевиков. Он напомнил, что с террористами работают западные инструкторы, которые сейчас покинули Сирию из-за сужения кольца вокруг Идлиба, а также бандформирования активно поддерживает Турция.

«Турция неоднозначно относится к политике, которую ведет президент Сирии Башар Асад. Анкара действует весьма умеренно, но снабжает при этом боевиков, оказывая им довольно активную поддержку. От Турции у террористов также может быть оружие с Запада», — отметил политолог.

По мнению Кошкина, западные структуры по-прежнему надеются сломить законное правительство Сирии, но сейчас это уже не представляется возможным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #боевики #оружие #запад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...