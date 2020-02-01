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ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

 ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»
22:34   1 Февраля 2020
Весь мир

ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

Лига арабских государств (ЛАГ) заявила в субботу о поддержке позиции Палестины и непринятии «сделки века», заявил журналистам палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД межарабского сообщества.

 

«Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа», — сказал он.

Также он отметил, что арабские министры «призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом».

Аль-Малики сообщил, что Палестина намерена искать поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения, и добавил, что 11 февраля президент страны Махмуд Аббас будет участвовать в заседании Совбеза ООН.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что арабские государства отвергают «сделку века», считая этот план «американо-израильским».

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Автор: Мария Милкевич
#палестина #лаг #сделка века

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