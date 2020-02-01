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 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
ЛАГ поддержала Палестину и отвергла план Трампа по урегулированию с Израилем

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21:24   1 Февраля 2020
Россия

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая на фоне эпидемии коронавируса. Распоряжение опубликовано на сайте правительства в субботу, 1 февраля.

МИД должен поставить в известность Пекин, подчеркнув, что эти меры временные. МВД поручено приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд для трудовой деятельности гражданам Китая.

Кабмин принял такое решение из-за распространения в Китае ранее неизвестного вида пневмонии. В России зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса — оба заболевших граждане КНР.

По данным на 1 февраля число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 12 тысяч человек во всех регионах страны. Жертвами болезни стали 259 человек. За пределами КНР заболели более 100 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #отмена #коронавирус

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