Санкт-Петербург станет столицей «Тотального диктанта» в 2020 году, главной площадку планируют организовать в Зимнем дворце.

В марте в Таллине, прошлогодней столице проекта, начнется «Тотальное путешествие», которое закончится в Петербурге, и 4 апреля писатель Андрей Геласимов продиктует участникам акции фрагмент своего произведения.

В 2018 году диктант принимал Владивосток, с 2004 по 2017 годы — Новосибирск. Именно там расположен фонд «Тотальный диктант», его активисты и волонтеры воплощают акцию в разных уголках планеты. Диктант проводится с целью показать, как важно быть грамотным,а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В прошлом году в акции приняли участие примерно 230 тысяч человек в 76 странах мира, в 2019 году - на 5 стран и на 6 тысяч человек больше. Текст диктанта в разное время составляли Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.