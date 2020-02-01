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Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

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21:04   1 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров в субботу, 1 февраля.

В воскресенье Помпео встретится с с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудят двустороннее и региональное сотрудничество, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Кроме того, Помпео намерен встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

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Автор: Арсений Аскольский
#казахстан

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