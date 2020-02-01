Самолет с эвакуированными из Китая гражанами Германии приземлился во Франкфурте

Самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Германии приземлился в аэропорту Франкфурта, сообщила в субботу газета Die Welt.

На борту самолета находились более 100 человек, он стартовал из города Ухань, где расположен эпицентр эпидемии коронавируса. Изначально самолет должен был на обратном пути сесть в Москве для дозаправки и смены экипажа. Однако в итоге рейс приземлился в Хельсинки

Как заявила в субботу глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, разрешение на посадку в России «было обещано», но отозвано из-за «недостаточной пропускной способности в московском аэропорту». Она пообещала обсудить ситуацию с МИД.

По данным на 1 февраля число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 12 тысяч человек во всех регионах страны. Жертвами болезни стали 259 человек. За пределами КНР заболели более 100 человек.