Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет с эвакуированными из Китая гражанами Германии приземлился во Франкфурте

Самолет с эвакуированными из Китая гражанами Германии приземлился во Франкфурте

 Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин

Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин
Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

 Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

Самолет с эвакуированными из Китая гражанами Германии приземлился во Франкфурте

Самолет с эвакуированными из Китая гражанами Германии приземлился во Франкфурте

 Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин

Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин
Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

Помпео прибыл в Казахстан, где встретится с Токаевым и главой МИД

 Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp
ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

 Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

20:06   1 Февраля 2020
Россия

Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин

Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин

Столичный департамент образования и науки призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии школ Москвы на карантин из-за большого числа заболевших детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя департамента Александра Гаврилова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за большого количества заболевших учеников в московских школах с 1 по 7 класс объявлен карантин с 4 по 9 февраля.

Гаврилов объяснили, что все масс-медиа  ссылаются на статью газеты «Комсомольская правда» от 28 января 2011 года.

«Все взяли одну статью, не посмотрев на дату» ,— заявил Гаврилов.

В департаменте образования объяснили, что в сети распространялась ложная информация о закрытии всех школ Москвы, при этом цитировались документы 2011 года. По словам ведомства, классы традиционно закрываются на карантин из-за сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, которые ее имеет никакого отношения к коронавирусу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#карантин #школы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...