Москва опровергла сообщения о массовом закрытии школ на карантин

Столичный департамент образования и науки призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии школ Москвы на карантин из-за большого числа заболевших детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя департамента Александра Гаврилова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за большого количества заболевших учеников в московских школах с 1 по 7 класс объявлен карантин с 4 по 9 февраля.

Гаврилов объяснили, что все масс-медиа ссылаются на статью газеты «Комсомольская правда» от 28 января 2011 года.

«Все взяли одну статью, не посмотрев на дату» ,— заявил Гаврилов.

В департаменте образования объяснили, что в сети распространялась ложная информация о закрытии всех школ Москвы, при этом цитировались документы 2011 года. По словам ведомства, классы традиционно закрываются на карантин из-за сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, которые ее имеет никакого отношения к коронавирусу.