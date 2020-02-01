Патриарх Кирилл предложил упомянуть в Конституции Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Его выступление на праздновании 11-летия его интронизации процитировал председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — считает Патриарх.

По словам патриарха,это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. Он подчеркнул, что говорит не только о православных.

«Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — задался вопросом патриарх.

Кирилл предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

Напоним, 15 января российский лмдер Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил изменить Конституцию. Их уже утвердили в первом чтении, в этом месяце пройдет второе. Изменения предполагают, в частности, усиление роли парламента и закрепления статуса Госсовета.