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18:44   1 Февраля 2020
Россия

Полиция задержала участников согласованной акции на Сенатской площади в Петербурге

Полиция задержала участников согласованной акции на Сенатской площади в Петербурге

Несогласованная с властями Петербурга акция прошла на Сенатской площади в субботу, 1 февраля. Ее участники вышли протестовать из-за предлагаемых поправок в Конституции.

Как передают «Невские новости», всего в акции участвовали чуть больше десяти человек. Полицейские предупредили всех присутствовавших о том, что они участвуют в несанционированной акции. После этого начались задержания.

Полиция задержала участников согласованной акции на Сенатской площади в Петербурге

Всего правоохранители задержали семь человек, развернувших на площади плакаты. Акция продлилась около полутора часов. К 14:30 участников уже разошлись.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #акция

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