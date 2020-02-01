Полиция задержала участников согласованной акции на Сенатской площади в Петербурге

Несогласованная с властями Петербурга акция прошла на Сенатской площади в субботу, 1 февраля. Ее участники вышли протестовать из-за предлагаемых поправок в Конституции.

Как передают «Невские новости», всего в акции участвовали чуть больше десяти человек. Полицейские предупредили всех присутствовавших о том, что они участвуют в несанционированной акции. После этого начались задержания.

Всего правоохранители задержали семь человек, развернувших на площади плакаты. Акция продлилась около полутора часов. К 14:30 участников уже разошлись.