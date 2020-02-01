Сайт «Голос Америки» не исполняет законодательство РФ, игнорируя нововведения в законе о СМИ — иностранных агентах. Изменения в документ вступили в силу в субботу, 1 февраля. Согласно им, на издания, признанные иностранными агентами, налагаются новые обязательства по маркировке, регистрации и отчетности. Но на сайте «Голос Америки» информации о признании иноагентом нет. В реестре юридических лиц России организаций с такими названиями не появилось, что говорит об очередном нарушении.

За нарушение законодательства в части несоблюдения требований к СМИ-иноагентам грозит крупный штраф, он варьируется от десяти до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф составит до одного миллиона рублей, а затем — до пяти.

Аналогичные требования и штрафы предъявляются теперь и к НКО-иноагентам. Поправки в закон приняли после того, как американское министерство юстиции потребовало от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

Антироссийский сайт «Голос Америки» решил проигнорировать требования законодательства РФ, что грозит руководству штрафами. Ранее издание уже неоднократно штрафовали за непредоставление финансовой отчетности.

Госдеп США после этого сразу поспешил обвинить Россию в «давлении на независимые СМИ», показывая двойные стандарты, ведь в Штатах к иностранным агентам относятся куда строже, чем в РФ. В Америке за нарушения положено в том числе и тюремное заключение.

НКО «Голос» вышла из щекотливого положения, мелким темным шрифтом опубликовав на сайте сообщение, что информационный ресурс golosinfo.org не принадлежит признанным иноагентами МОФ «Голос-Урал» и ассоциации «Голос», хотя и освещает деятельность «движения «Голос», а также события в избирательной и правозащитной сферах. Таким образом, руководство пошло на хитрости, не желая исполнять законодательство РФ, отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Подобное поведение говорит лишь о том, что руководство сайта показывает явное неуважение к России, ее законам и жителям, за что полагаются крупные штрафы.