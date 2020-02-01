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18:11   1 Февраля 2020
Политика

ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла предложенный ранее президентом США Дональдом Трампом план урегулирования палестино-израильского конфликта, поддержав таким образом позицию Палестины.

Об этом стало известно в ходе итоговой пресс-конференции по окончании экстренного заседания глав МИД стран-членов ЛАГ.

Арабские министра иностранных дел, в частности, обратились к международному сообществу с призывом не иметь дела с «этим несправедливым планом». Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

«Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения», — подчеркнул палестинский министр.

Также он добавил, что президент Палестины Махмуд Аббас намерен принять участие в заседании Совбеза ООН, которое пройдет 11 февраля.

В то же время генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт пояснил, что все арабские государства едины в своем решении отвергнуть «американо-израильскую сделку века».

Напомним, в начале уходящей недели президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter план новых границ Палестины и Израиля, в которых два государства, согласно идее Вашингтона, должны «мирно сосуществовать» в дальнейшем. Многие политики тут же отметили, что данный план полностью удовлетворяет интересы Израиля, ущемляя при этом палестинские интересы. Как заявили в Турции, данный план, предназначен лишь для того, чтобы узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #палестина #израиль #весь мир #лига арабских государств #лаг #сделка века

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