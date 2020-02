ЛАГ встала на сторону Палестины относительно предложенной Трампом «сделки века»

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла предложенный ранее президентом США Дональдом Трампом план урегулирования палестино-израильского конфликта, поддержав таким образом позицию Палестины.

Об этом стало известно в ходе итоговой пресс-конференции по окончании экстренного заседания глав МИД стран-членов ЛАГ.

Арабские министра иностранных дел, в частности, обратились к международному сообществу с призывом не иметь дела с «этим несправедливым планом». Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Также он добавил, что президент Палестины Махмуд Аббас намерен принять участие в заседании Совбеза ООН, которое пройдет 11 февраля.

В то же время генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт пояснил, что все арабские государства едины в своем решении отвергнуть «американо-израильскую сделку века».

Напомним, в начале уходящей недели президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter план новых границ Палестины и Израиля, в которых два государства, согласно идее Вашингтона, должны «мирно сосуществовать» в дальнейшем. Многие политики тут же отметили, что данный план полностью удовлетворяет интересы Израиля, ущемляя при этом палестинские интересы. Как заявили в Турции, данный план, предназначен лишь для того, чтобы узаконить аннексию Израилем палестинских территорий.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL