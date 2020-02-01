Россиян эвакуируют из Китая 3-4 февраля

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС России запланирована на 3-4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 1 февраля.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан будет осуществляться 3–4 февраля», — заявил представитель Кремля.

Ранее в этот день Песков сообщил, что эвакуация начнется 1 февраля. Уточнялось, что первые военные самолеты будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы Китая.

Минообороны РФ сообщило, что в группировку ВКС войдут пять бортов. В каждом самолете будут военные медики и специалисты в области вирусологии.