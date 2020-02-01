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17:53   1 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Жительницу Казахстана задержали за рассылку фейков о коронавирусе по WhatsApp

Полиция Казахстана задержала местную жительницу за рассылку фейковых сообщений о коронавирусе через мессенджер WhatsApp.

Как сообщает ведомство, 37-летняя сотрудница фармацевтической компании Казахстана разослала знакомым голосовое сообщение с фейковыми данными о распространении коронавируса, вызывающего пневмонию. Какая именно информация содержалась в голосовых сообщениях, полиция не уточняет.

В ведомстве рассказали, что в ходе допроса женщина призналась, что распространяла заведомо ложную информацию и «искренне раскаялась в содеянном». Какую цель преследовала жительница Казахстана, также не уточняется. Согласно законам республики, женщину могут оштрафовать на восемь миллионов тенге (примерно 1,3 миллиона рублей) или отправить в колонию на три года.

По данным на 1 февраля, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 12 тысяч человек во всех регионах страны. Жертвами болезни стали 259 человек. При этом есть и те, кто вылечился — их 231 человек. За пределами КНР коронавирус обнаружен у ста человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#казахстан #общество #фейки #коронавирус

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