Пушков назвал провалом предложенную Трампом «сделку века»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал провалом предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Израилю и Палестине. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Пушкова, предложение Трампа оказалось очередным «пшиком», на которое президент Палестины Махмуд Аббас ответил прекращением всех отношений с США и Израилем. Сенатор отметил, что американское предложение брошено палестинскими политиками на стол.

«Сделка века» окончилась пшиком: много шума - и явный провал. Глава Палестинской автономии М.Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2020

Ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что прекращает все отношения, в том числе в сфере безопасности, с Вашингтоном и Тель-Авивом.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия так называемой «сделки века» — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Документ предполагает создание двух государств — еврейского и арабского. Столицей первого Трамп предлагает сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима.

После этого жители Палестины вышли на митинги и акции протеста.