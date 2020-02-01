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17:39   1 Февраля 2020
Россия

Пушков назвал провалом предложенную Трампом «сделку века»

Пушков назвал провалом предложенную Трампом «сделку века»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал провалом предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по Израилю и Палестине. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Пушкова, предложение Трампа оказалось очередным «пшиком», на которое президент Палестины Махмуд Аббас ответил прекращением всех отношений с США и Израилем. Сенатор отметил, что американское предложение брошено палестинскими политиками на стол.

Ранее глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что прекращает все отношения, в том числе в сфере безопасности, с Вашингтоном и Тель-Авивом.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия так называемой «сделки века» — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Документ предполагает создание двух государств — еврейского и арабского. Столицей первого Трамп предлагает сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима.

После этого жители Палестины вышли на митинги и акции протеста.

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Автор: Ольга Воскресенская
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