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Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

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17:48   1 Февраля 2020
Весь мир

Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае до 9 февраля на фоне коронавируса

Корпорация Apple закрывает все магазины и офисы на материковой части Китая до 9 февраля включительно из-за беспокойства на фоне вспышки смертельного коронавируса. Мера вступила в силу в субботу, но некоторые магазины в этот день все еще были открыты.

В сообщении на сайте компании говорится, что начиная с воскресенья, 2 февраля, все магазины будут закрыты. Однако интернет-магазин в Китае остается открытым.

Ранее Apple приостановила работу своих магазинов в ряде городов Восточного Китая — Циндао, Нанкине и Фучжоу.

По данным на 1 февраля число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 12 тысяч человек во всех регионах страны. Жертвами болезни стали 259 человек. За пределами КНР заболели более 100 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #apple #коронавирус

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