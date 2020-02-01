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17:15   1 Февраля 2020
Весь мир

Россиянка утонула в Таиланде

Россиянка утонула в Таиланде

Россиянка утонула в Таиланде, сообщает издание Bangkok Post.

Трагедия произошла на курортном острове Пхукет на пляже Патонг. 34-летней россиянке стало плохо во время купания. Прибывшие на место спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, но затем решили госпитализировать женщину. Россиянку привезли в больницу, но через некоторое время она скончалась. 

Известно, что женщина отдыхала на пляже со своим другом, который во время ее купания был на берегу и охранял вещи. СМИ пишут, что женщине стало плохо примерно в 30 метрах от берега.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #таиланд #пхукет

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