Россиянка утонула в Таиланде, сообщает издание Bangkok Post.

Трагедия произошла на курортном острове Пхукет на пляже Патонг. 34-летней россиянке стало плохо во время купания. Прибывшие на место спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, но затем решили госпитализировать женщину. Россиянку привезли в больницу, но через некоторое время она скончалась.

Известно, что женщина отдыхала на пляже со своим другом, который во время ее купания был на берегу и охранял вещи. СМИ пишут, что женщине стало плохо примерно в 30 метрах от берега.