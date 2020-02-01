Эвакуированных из Китая гражан ФРГ привезли в Хельсинки вместо Москвы

Самолет с эвакуируемыми из Уханя гражданами Германии вместо запланированной посадки в Москве сел в Хельсинки. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat в субботу, 1 февраля.

Бундесвер начал эвакуировать граждан ФРГ из китайского Уханя. По данным германского МИД, эвакуировать могут свыше 100 человек. Самолет вылетел из Кельна в Ухань и должен был отправится обратно с промежуточной остановкой в Москве, где планировалась смена экипажа и дозаправка.

Однако незадолго до посадки в Москве Россия отказала в посадке самолета, он был вынужден переместиться в Хельсинки-Ванта. По предварительным данным, причиной отказа стал недостаток мощностей на земле.

На борту самолета находятся 144 человека. Из них 108 граждан Германии, 34 гражданина КНР, гражданин Болгарии и гражданин США.