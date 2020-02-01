Лавров по телефону обсудил с главой МИД Китая борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И, обсудив с ним взаимодействие двух стран в борьбе с новым типом коронавируса, который с конца прошлого года распространяется в Китае.

О разговоре министров в субботу сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны дана высокая оценка мерам, предпринимаемым Китаем в борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в данной сфере», — говорится в сообщении.

Напомним, китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке в городе Ухань новой неизвестной до сих пор пневмонии 31 декабря 2019 года. Как позже установили специалисты, возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту, по официальным данным, пневмонией нового типа заболели порядка 11,7 тысячи человек, из которых 259 скончались.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Ряд стран заявил о прекращении транспортного сообщения с Китаем, а США объявили о запрете въезда в страну любых иностранцев, побывавших в последнее время в КНР, за некоторыми исключениями.

Глава МИД Китая, общаясь ранее с пакистанским коллегой, назвал недопустимой ситуацию, когда вспышка заболевания стала причиной изоляции страны.