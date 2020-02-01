Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен считает, что Brexit ознаменовало крушение Евросоюза. Об этом она написала в Twitter.

По словам политика, Brexit ознаменовал собой начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему призывает большинство жителей ЕС.

Ce jour de #Brexit doit marquer le début de la construction de l'Alliance européenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples européens souhaitent dans leur grande majorité. Cette Union européenne restera dans l'Histoire comme un échec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

«Европейский союз останется в истории как оглушительный провал!», — пишет Марин Ле Пен.

В ночь на субботу, 1 февраля, Великобритания вышла из Евросоюза спустя 47 лет сотрудничества с Брюсселем. Процесс Brexit длился около четырех лет. Сейчас власти Лондона будут договариваться с другими странами о предстоящих форматах сотрудничества во всех сферах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем видеообращении к жителям Британии пообещал, что Brexit возродит «силу независимой мысли и действий» Соединенного Королевства.