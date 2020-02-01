Певица МакSим временно покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим временно останавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила менеджер 36-летней артистки Маргарита Соколова в субботу, 1 февраля.

Она извинилась перед поклонниками из-за отмены выступлений. Соколова попросила поклонников отнестись к ситуации с пониманием и проявить к певице уважение.

Проблемы со здоровьем начались у MaкSим после аварии. Несмотря на самочувствие, она планирует представить новую композицию «Преданным».

Напомним, в 2019 году певица попала в ДТП за границей. У машины, в которой она находилась, лопнуло колесо. Автомобиль занесло, после чего вынесло в кювет. МакSим получила ушибы и гематомы. Первое время она даже не могла говорить.