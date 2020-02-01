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16:56   1 Февраля 2020
Россия

Певица МакSим временно покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим временно покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим  временно останавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила менеджер 36-летней артистки Маргарита Соколова в субботу, 1 февраля.

Она извинилась перед поклонниками из-за отмены выступлений. Соколова попросила поклонников отнестись к ситуации с пониманием и проявить к певице уважение.

Проблемы со здоровьем начались у MaкSим после аварии. Несмотря на самочувствие, она планирует представить новую композицию «Преданным».

Напомним, в 2019 году певица попала в ДТП за границей. У машины, в которой она находилась, лопнуло колесо. Автомобиль занесло, после чего вынесло в кювет. МакSим получила ушибы и гематомы. Первое время она даже не могла говорить.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#карьера #здоровье #макsим

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