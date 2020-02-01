Госдума может заслушать ежегодный отчет правительства 15 апреля, эту дату предлагает думский комитет по контролю и регламенту.

Решение о точной дате станет известно в понедельник, 3 февраля, на заседании Госдумы.

«Комитет предлагает заслушать ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год на заседании Госдумы 15 апреля 2020 года», — указывается в повестке к предстоящему заседанию.

Также комитет предлагает представить вопросы о деятельности кабмина за 2019 год до 2 марта. Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, необходимо внести на рассмотрение Совета Государственной Думы до 11 марта.