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16:39   1 Февраля 2020
Россия

Госдума может заслушать ежегодный отчет правительства 15 апреля

Госдума может заслушать ежегодный отчет правительства 15 апреля

Госдума может заслушать ежегодный отчет правительства 15 апреля, эту дату предлагает думский комитет по контролю и регламенту.

Решение о точной дате станет известно в понедельник, 3 февраля, на заседании Госдумы.

«Комитет предлагает заслушать ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год на заседании Госдумы 15 апреля 2020 года», — указывается в повестке к предстоящему заседанию.

Также комитет предлагает представить вопросы о деятельности кабмина за 2019 год до 2 марта. Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, необходимо внести на рассмотрение Совета Государственной Думы до 11 марта.

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Автор: Ольга Воскресенская
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