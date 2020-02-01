Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

 ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

 Госсекретарь США впервые в истории посетил Белоруссию с официальным визитом

Госсекретарь США впервые в истории посетил Белоруссию с официальным визитом
Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

 ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

Лукашенко рассказал Помпео, как выглядит «белорусская диктатура»

 США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва

США назначат своего посла в Минске после десятилетнего перерыва
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

 Госсекретарь США впервые в истории посетил Белоруссию с официальным визитом

Госсекретарь США впервые в истории посетил Белоруссию с официальным визитом
16:27   1 Февраля 2020
Россия

Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе. Сейчас случаев подозрения на эту болезнь нет, цитирует его пресс-служба областного правительства.

Никитин также напомнил «всем любителям тиражировать фейки» об уголовной ответственности за это.

«Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники», — подчеркнул губернатор.

Никитин посоветовал следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора и подчеркнул, что правительство принимает все необходимые противоэпидемические меры.

В институте имени Блохиной в Нижнем Новгороде уже используется тест-система на определение вируса. Это единственный центр в ПФО, проводящий такой вид диагностики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...