Глава Нижегородской области назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в регионе. Сейчас случаев подозрения на эту болезнь нет, цитирует его пресс-служба областного правительства.

Никитин также напомнил «всем любителям тиражировать фейки» об уголовной ответственности за это.

«Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники», — подчеркнул губернатор.

Никитин посоветовал следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора и подчеркнул, что правительство принимает все необходимые противоэпидемические меры.

В институте имени Блохиной в Нижнем Новгороде уже используется тест-система на определение вируса. Это единственный центр в ПФО, проводящий такой вид диагностики.