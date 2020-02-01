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16:13   1 Февраля 2020
Весь мир

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По его словам, отношения с обеими странами прекратятся и в сфере безопасности. Аббас заявил, что уже направил соответствующие письма руководству Израиля и Соединенных Штатов.

Так называемая «сделка века» Трампа предполагает создание двух государств – еврейского и арабского. Причем столицей первого предлагается сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима.

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а народ Палестины отправит в «мусорную корзину истории» идею Трампа. Спустя несколько часов после оглашения условий «сделки века» на митинги и акции протеста вышли жители Палестины, которые не согласны с планом американского лидера. Эксперты высказались, что «сделка века» Трампа дает козыри Израилю и дробит Палестину.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #палестина #израиль #весь мир #махмуд аббас

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