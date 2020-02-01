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15:52   1 Февраля 2020
Россия

Полевой отряд ищет фрагменты упавшего на Урале метеора

Полевой отряд ищет фрагменты упавшего на Урале метеора

Полевой отряд ищет фрагменты упавшего на Урале метеора, об этом сообщил профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

По словам Гроховского, яркий болид ученые зафиксировали в ночь на 30 января в небе северо-восточнее Тюмени.

«Мы примерно прикинули район, полевой отряд работает там. Это северо-восточнее Тюмени, между Транссибирской магистралью и рекой Тавда. Местность труднодоступная, район поиска очень большой», — цитирует Виктора Гроховского ТАСС.

По словам эксперта, у летящего объекта было несколько вспышек, а свое свечение он прекратил примерно на высоте в 20 тысяч метров над Землей. Был ли взрыв, ученые пока не знают, так как никто из очевидцев не сообщил об этом. Как отмечает Гроховский, поиски ведутся на озерах, пока не идет снег, а вот в лесу снега очень много, поэтому искать там не имеет смысла.

Ранее житель Свердловской области опубликовал видеозапись, на которой заснято падение метеора.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #урал #общество #метеорит

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