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16:04   1 Февраля 2020
Россия

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно. Об этом организация написала в Twitter в субботу, 1 февраля.

«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV», — заявили в ВОЗ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВКС России эвакуировать россиян из Китая на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса. Первые военные самолеты будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы Китая уже 1 февраля.

Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#посылки #коронавирус

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