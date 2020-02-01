ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно. Об этом организация написала в Twitter в субботу, 1 февраля.
«Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV», — заявили в ВОЗ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил самолетам ВКС России эвакуировать россиян из Китая на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса. Первые военные самолеты будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы Китая уже 1 февраля.
Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.