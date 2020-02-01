Часть оплаты за заказной ролик о Мишустине поступила на биткоин-кошелек Навального

Блогер Алексей Навальный, основатель, признанного в России иностранным агентом ФБК получил от зарубежных спонсоров вторую часть гонорара за публикацию псевдорасследования о премьер-министре РФ Михаиле Мишустине.

Об этом в субботу сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что Навальный решил не привлекать внимание к получению оплаты за заказные ролики и теперь деньги ему поступают частями.

В четверг 30 января, как отмечает агентство, на биткоин-кошелек Навального поступило 1,99 ВТС (примерно 1,180 миллиона рублей), после чего блогер вывел 2,17 ВТС (примерно 1,280 миллиона рублей).

Перед этим – 28 января – Навальный получил «аванс» за видеоролик о Мишустине. Буквально за несколько минут до того, как ролик был опубликован в интернете, на кошелек блогера «упало» 0,59 ВТС (примерно 347 тысяч рублей по текущему курсу), а на следующий день – еще 0,16 ВТС (примерно 94 тысячи рублей). То есть к настоящему моменту Навальный получил за фейковое расследование о премьер-министре РФ порядка 1,620 миллиона рублей, и это, вероятно, не предел, так как ранее аналогичные «расследования» ФБК западные спонсоры оплачивали более щедро. Например, в 2018 году за ролики о депутате ГД Леониде Слуцком и о председателе ПФР Антоне Дроздове Навальный получил по 9,5 и 5,8 миллиона рублей соответственно.

Ранее схема получения Навальным оплаты за фабрикацию псевдорасследований о чиновниках и политиках была разоблачена в СМИ – стало известно, что за каждый видеоролик блогер получает на свои биткоин-кошельки единовременные крупные переводы, которые оперативно выводит, после чего, как правило, отправляется в зарубежную поездку. Однако, после привлечения к этой схемы внимания, Навальный стал осторожнее и теперь получает оплату за свою деятельность по частям.

Навальный давно известен в качестве медиакиллера, который зарабатывает на дискредитирующих роликах, героями которых в интересах конкурентов делает политиков или бизнесменов. Однако, на высокие расценки, результаты работы Навального не отличаются высоким качеством. В частности, как заявил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов, ролик о Мишустине содержит множество неточностей и нестыковок.