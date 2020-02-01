Россиян из Китая эвакуируют на самолетах ВКС

Российский лидер Владимир Путин поручил самолетам ВКС России эвакуировать россиян из Китая на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в субботу, 1 февраля.

Первые военные самолеты будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы Китая. Рейсы начнутся уже сегодня.

Ранее сообщалось, что правительство Приморского края эвакуировало 58 россиян из Китая через три автомобильных пункта. Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.