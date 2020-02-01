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15:23   1 Февраля 2020
Россия

Россиян из Китая эвакуируют на самолетах ВКС

Россиян из Китая эвакуируют на самолетах ВКС

Российский лидер Владимир Путин поручил самолетам ВКС России эвакуировать россиян из Китая на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в субботу, 1 февраля.

Первые военные самолеты будут направлены в наиболее пораженные коронавирусом районы Китая. Рейсы начнутся уже сегодня.

Ранее сообщалось, что правительство Приморского края эвакуировало 58 россиян из Китая через три автомобильных пункта. Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.

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Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

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