Госсекретарь США впервые в истории посетил Белоруссию с официальным визитом

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе официального визита в Минск, заверил белорусские власти в готовности американской стороны на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.

Об этом Госдепартамент США сообщает в субботу, 1 февраля, в социальной сети Facebook. Как отмечается, Помпео, заявив, о готовности США поставлять в Белоруссию нефть, добавил, что пока Вашингтон не готов полностью снять с Минска введенные ранее санкции.

При этом белорусское государственное информагентство БЕЛТА сообщает, что Помпео встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и белорусский лидер начал встречу с шутки о диктатуре.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — заявил Лукашенко, добавив, что искренне рад встрече с госсекретарем США и поблагодарив Помпео за визит.

Также Лукашенко отметил, что знаком с работой Помпео еще с тех времен, когда тот возглавлял ЦРУ (Центральное разведывательное управление США). По его словам, тогда белорусские и американские спецслужбы проводили ряд совместных мероприятий, направленных на предотвращение распространения ядерных элементов у границ Белоруссии.

Майк Помпео со своей стороны заявил, что в ближайшее время США после почти 12-летнего перерыва назначат посла в Белоруссии. При этом Госсекретарь США заявил Лукашенко, что знает о длительных российско-белорусских отношениях.

«Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях»», — отметил Майк Помпео.

Ранее информация о возможности возвращения в Минск американского посла появилась в сентябре 2019 года.