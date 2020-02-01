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15:36   1 Февраля 2020
Весь мир

Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках

Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках

Экономист и политолог Александр Дудчак уверен, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) удерживает захваченных в Триполи граждан России для давления на оппонентов и решения своих политических задач, а также для шантажа. Своим мнением эксперт поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН).

По мнению эксперта, не стоит забывать о том, что глава ПНС Файез Саррадж является представителем тех сил, которые пришли к власти на части территории некогда процветающей страны при поддержке Запада и ряда европейских стран. Именно поэтому, уверен политолог, не стоит ожидать жесткого давления со стороны Евросоюза.

«Вероятно, европейские представители выступят с какими-то стандартными общими фразами по этому поводу. Хотелось бы, чтобы Запад принял непосредственное участие в освобождении российских граждан в Ливии. Но пока их, судя по всему, держат как заложников для достижения своих политических задач», — говорит эксперт.

Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках

Вместе с тем политолог уверен, что вызванный резонанс оказывает большое давление на ПНС по вопросу освобождения граждан РФ из тюрьмы в Триполи. Дудчак отмечает активную работу в этом направлении со стороны МИД РФ.

«Дипломаты прекрасно знают ситуацию, и сейчас предпринимаются все возможные действия для скорейшего освобождения россиян. Не все попадает в прессу, но активная работа ведется. МИД РФ на протяжении многих лет демонстрировало достаточно эффективную работу. Надеюсь, что и в этот раз все успешно завершится», — говорит Александр Дудчак.

Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках

В мае 2019 года представители ПНС задержали двух российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Российские социологи легально посетили Ливию с целью исследований общественного мнения. У них были все необходимые визы для въезда в страну: их визит был полностью согласован. Обоих россиян поместили в тюрьму «Митига», сейчас к ним не пускают адвокатов и содержат в нечеловеческих условиях на жаре, без еды и воды.

На этой неделе член ОП РФ Александр Малькевич направил главе ПНС Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить обязательства, данные представителями ПНС Ливии на международной конференции в Берлине, и вернуть в Россию удерживаемых граждан РФ.

Мировой резонанс помешает ПНС Ливии удерживать россиян в заложниках

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #ливия #саррадж #пнс ливии

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