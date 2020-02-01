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14:34   1 Февраля 2020
Россия

Учредительный съезд партии Захара Прилепина «За правду» состоялся в Москве

Учредительный съезд партии Захара Прилепина «За правду» состоялся в Москве

Учредительный съезд партии Захара Прилепина «За правду» состоялся в Москве в здании Telegraph Hall. Писатель решил создать партию вместе со своими соратниками.

Среди известных людей на съезде были актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин с дочерью Анфисой, режиссеры Сергей Пускепалис и Эдуард Бояков, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Алексей Поддубный – Джанго и Александр Ф. Скляр. Кроме того, на мероприятие пришел сын писателя Глеб Прилепин.

Работа съезда партии началась с выступления лидера организации — Захара Прилепина, который презентовал проекты. После этого состоялось голосование за создание партии и выбор руководящих органов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #прилепин

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