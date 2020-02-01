Власти эвакуировали 58 россиян из Китая в Приморье через пункты пропуска

Правительство Приморского края эвакуировало 58 россиян из Китая, где зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба в субботу, 1 февраля.

Отмечается, что все вернувшиеся через три автомобильных пункта россияне прошли медосмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Также был продезинфицирован транспорт, на котором вывозили граждан РФ.

Следующие автобусы отправятся 2 февраля от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10:00 по китайскому времени.

Ранее Роспортребнадзор заявил, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения новым типом коронавируса. Новых случаев болезни не выявлено.