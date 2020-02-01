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 Власти Китая ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса

Власти Китая ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса
13:59   1 Февраля 2020
Весь мир

Власти Китая ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса

Власти Китая ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса

Власти Китая ввели запрет на съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса, вызывающего пневмонию. Соответствующее распоряжение выпустил Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения КНР.

В сообщении указывается, что все компании и рабочие группы должны прекратить работу над съемками фильмов и телесериалов по всей стране. Запрет касается также актеров, занятых в съемках.

Отмечается, что если это правило нарушит какая-либо из кинокомпаний, ее оштрафуют. Также подчеркивается, что актеры имеют полное право отказаться от текущих съемок.

По данным на утро 1 февраля в Китае от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, скончались 259 человек, количество заболевших достигло более 11,7 тысячи человек. За сутки число зараженных увеличилось на две тысячи. По данным медиков, вновь заболевшие — те, кто контактировал с уже имеющими заболевание.

Есть и выздоровевшие — их 231 человек, тогда как сутками ранее их было на сто человек меньше.

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Автор: Ольга Воскресенская
#китай #общество #весь мир #коронавирус

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