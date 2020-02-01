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14:02   1 Февраля 2020
Россия

Учителя аварийной школы Красноярского края вынуждены работать в туалете

Учителя аварийной школы Красноярского края вынуждены работать в туалете

Учителя школы в городе Иланский Красноярского края используют бывший туалет в качестве рабочего кабинета из-за ветхости здания. В помещение поставили столы и необходимое педагогам оборудование — компьютер и принтер.

Значительная часть школьных кабинетов находится в аварийном состоянии и закрыта еще с прошлого года. Некоторые уроки проводятся в коридоре или пристройке.

По данным Telegram-канала «Борус», губернатор Красноярского края Александр Усс — выпускник этой школы.

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Автор: Арсений Аскольский
#красноярск #школа

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